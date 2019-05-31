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السلطات العراقية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات كركوك

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وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا، وذلك بحسب "السومرية نيوز".

© Sputnik . Rafael Daminov

وأضافت الوزارة: "تم استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لحد الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن "العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".

وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء أمس الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

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