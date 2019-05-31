- 1/2
- 2/2
وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا، وذلك بحسب "السومرية نيوز".
© Sputnik . Rafael Daminov
وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء أمس الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.