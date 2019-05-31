الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح القمة الخليجية

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أكد الملك سلمان على أن يد السعودية ستظل دائماً ممدودة للسلام. وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية الطارئة إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية وتهديدها للأمن والسلم والدوليين.

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أن يد السعودية ستظل دائماً ممدودة للسلام. وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية الطارئة إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية وتهديدها للأمن والسلم والدوليين.

وأشار الملك سلمان إلى ضرورة "استخدام كافة الوسائل لوقف تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديدِ حرية الملاحة في المضائق الدولية". وأضاف أن "عدم اتخاذ موقف تجاه أنشطة إيران التخريبية قادها للتمادي الذي نراه اليوم".

استطعنا تجاوزَ العديدِ من التحديات التي استهدفت الأمن والاستقرار

سنعملُ معاً لمواجهةِ كافة التحديات والتهديدات بعزمٍ وحزم

ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة

وتطوير برامجه النووية والصاروخية وتهديده لحريةِ الملاحة العالمية

تحد سافر لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين

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دعمَه للإرهابِ وتهديده للأمنِ والاستقرار عملٌ ترفضُه المواثيق الدولية

المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب

وتحقيقِ السلام والازدهار لشعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني

ستظلُ يدُ المملكة دائماً ممدودةً للسلام

عدمَ اتخاذِ موقفٍ رادع وحازمٍ هو ما قاد النظام الإيراني للتمادي

نطالبُ المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء الممارساتُ الإيرانية