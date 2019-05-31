وصول عبدالله الثاني ملك الأردن إلى السعودية بملابس الإحرام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في الدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، وأعمال القمتين العربيتين الطارئة والعادية.

ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، استقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.

وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، إذ بدأ توافد القادة والزعماء العرب والمسلمون منذ صباح اليوم الخميس على رأس الوفود.

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من Euronews