وصول عبدالله الثاني ملك الأردن إلى السعودية بملابس الإحرام

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وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في الدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، وأعمال القمتين العربيتين الطارئة والعادية.
ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، استقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.
وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، إذ بدأ توافد القادة والزعماء العرب والمسلمون منذ صباح اليوم الخميس على رأس الوفود.
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من Euronews
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مصدر قضائي فرنسي: محمد هشام المشتبه به في تفجير ليون يقر بولائه لداعش
قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر قضائي مطلع، إن محمد هشام، المشتبه به بتنفيذ تفجير ليون، يوم الجمعة الماضي، اعترف للمحققين إنه أدى قسم الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت صباحاً عن مصدر مقرب من التحقيق في قضية الشاب الجزائري محمد هشام (24 عاماً) المتهم بتفجير ليون ، أنه قدم اعترافاته الأولى بعد 48 ساعة من إيقافه. وأضاف المصدر للوكالة أن محمد هشام "اعترف بتصميم الطرد" الذي انفجر في مدينة ليون الفرنسية الجمعة الفائت صباحاً، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة. مع ذلك، ليست الدوافع التي تقف وراء التفجير واضحة حتى الساعة، رغم أن تحليل المواد الإلكترونية التي تمت مصادرتها من بيت المشتبه به توضح أنه "قام ببحوث متعلقة بالعمل الجهادي وتركيب المتفجرات". ولكن المحققين ليسوا قادرين بعد على الجزم حالياً إذا ما كان هشام قد سلك طريق التطرف أو إذا ما كان ينوي فعلاً ارتكاب جريمة قتل، بحسب المصدر نفسه. وكان محمد هشام "قليل التعاون" مع السلطات الفرنسية منذ اعتقاله، وبدا أن ثمة أموراً غير متناسقة في ملفه، بحسب ما جاء على لسان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الذي قال "هناك تفاوت كبير بين عملية تقنية متقدمة جداً وحجم المتفجرة الصغير. ثمة أمور غير متناسقة في الملف". وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "الشرطة الجنائية تؤكد على التطابق بين الحمض النووي الذي انتشل من مكان التفجير والحمض النووي للمشتبه به الأساسي". وقامت الشرطة بمداهمة بيت المشتبه به في ضاحية أولان حيث تم العثور على "مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات"، فيما تم توقيف والدي المشتبه به وشقيقه منذ الإثنين الفائت. أيضاً على يورونيوز: من هو محمد هشام المشتبه في تفجير "الطرد المفخخ" في ليون الفرنسية؟ عمدة المدينة: ليون مدينة آمنة وهادئة لذا يبدو الانفجار "غير مفهوم"
Euronews (Ar)
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شاهد.. ولدت بوزن 245 غراماً.. الكشف عن أصغر رضيعة في العالم
كشفت مستشفى في مدينة سان دييغو الأمريكية النقاب عن ميلاد رضيعة حية هي الأصغر حجماً في العالم حيث لم يتعد وزنها 245 غراماً. وولدت الطفلة "سايبي" بعد 23 أسبوعاً وثلاثة أيام من حمل والدتها وظن الأطباء أنها لن تعيش أكثر من ساعة واحدة حيث يبلغ متوسط تكوين الطفل أثناء الحمل 40 أسبوعاً. ولكن الطفلة القوية تمكنت من النجاة حتى تخطت مرحلة الخطر ووافق الأطباء على خروجها من المستشفى بعدما أصبح وزنها كيلوغرامين بعد حوالي خمسة أشهر من البقاء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. وقالت مستشفى شارب ماري بيرش في بيان إن تصنيف سايبي كأصغر طفل في العالم على قيد الحياة على الإطلاق هو وفقا لسجل أصغر طفل الذي تحتفظ به جامعة أيوا. ووصفت والدة سايبي لحظة ولادة طفلتها "بالأكثر خوفاً في حياتها" بعدما أصيبت بتسمم الحمل مما توجب إجراء عملية الولادة في أسرع فرصة ودون الانتظار حتى اكتمال تكوين الجنين. إقرأ أيضاً: شاهد: أم سورية تضع حملها تحت شجرة زيتون في إدلب شاهد: وفاة رضيع سعودي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الآسيوية استقالة وزير الصحة التونسي إثر وفاة 11 رضيعا بعد تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش
Euronews (Ar)
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شاهد: دب يتسلل إلى كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية
سيطرت شرطة ولاية ميسوري على الفوضى التي نتجت إثر دخول دب فضولي إلى كنيسة القلب المقدس بمدينة يوريكا. واختبأ المصلون داخل غرف، بينما قام أحدهم بتصوير الدب. وأغلقت الشرطة شارع ميسوري 109 بأكمله وطوقت الكنيسة التي تحتوي أيضا على مدرسة صغيرة لتعليم الطقوس الدينية للأطفال. وذكرت تقارير الشرطة فيما بعد أن دباً تسلل إلى الكنيسة عن طريق نافذة حمام ضخمة كانت مفتوحة. ولم تكشف الشرطة عن فصيلة الدب أو عمره. للمزيد على يورونيوز: فرنسا وإسبانيا تعقدان "قمة الدببة" لبحث هجوم استهدف الخراف والأغنام في جبال البيرينيه سيلفي مع غوريلا "بوقفة رجل" تشعل فيسبوك
Euronews (Ar)
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بالفيديو: صهر ترامب على مائدة إفطار الملك محمد السادس
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.