وفاة طفل داخل مركبة بالعين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي: الوطن

توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة العين ، وجد محشوراً داخل مركبة قديمة تملكها أسرته .

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرته.

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وكان مركز شرطة مزيد تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي)،بشأن الحادث، وبينت التحقيقات الأولية دخول الطفل أثناء اللعب إلى الجانب الخلفي للمركبة وإغلاقها، وبعد البحث عنه من قبل أسرته تبين وجوده محشوراً، وقاموا بنقله إلى أقرب مركز صحي، وبعد الكشف تبين وفاته.

وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل وايضا ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة، ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، و نقص الأوكسجين داخل المركبة ، أو تحريك المركبة جراء عبثهم بناقل الحركة ،مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

وأكدت الحرص على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، وحثت أولياء الأمور على تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.