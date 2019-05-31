شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع العسكرية فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة.
وأوضحت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية - أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير هضاب "الصعاب والعُتيمة" ومثلث سبعة عقب هجوم مباغت شنته على تجمعات تمركزت فيها ميليشيات الحوثى، ما أدى إلى قطع خطوط إمداد عن ميليشيات الانقلابيين ما بين باقم والربوعة.
وأضافت المصادر، أن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية ساندت الجيش اليمنى فى الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيات، ما أوقع العديد من القتلى والجرحى فى صفوف المتمردين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.
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