شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر توجيهاته ببعض الاعفاءات للمستثمرين الجدد فى قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر السلطان قابوس سلطان عمان توجيهاته بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة ‎مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة .‏

وقضت التوجيهات بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4% والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات.

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‏وقضت توجيهان السلطان قابوس كذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات، وأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات، اعتبارًا من أول يونيو القادم 2019.