سلطان عمان يصدر توجيهاته ببعض الاعفاءات للمستثمرين الجدد فى قطاع السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر السلطان قابوس سلطان عمان توجيهاته بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب السياحي في هذه المحافظة .
وقضت التوجيهات بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4% والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات.
وقضت توجيهان السلطان قابوس كذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات، وأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات، اعتبارًا من أول يونيو القادم 2019.
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