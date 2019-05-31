شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى تعليقًا على القمة : لبنان لن يتخلى عن الانتماء العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا: من القمة العربية ندين الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات وندعو لتضامن عربى كامل. وأضاف الحريرى: نؤكد أن لبنان لن يتخلى تحت أى ظرف من الظروف عن الانتماء العربى.

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