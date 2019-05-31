شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 25 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 25 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن شابا أصيب بالرصاص الحى فى القدم، وأصيب 8 مواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط، و16 بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال فى شارع عمان شرق نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين إلى "قبر يوسف".

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ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف" الذى كان فى السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة شرق نابلس، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودى مقدس بعد احتلال الضفة الغربية فى أعقاب حرب عام 1967.

وذكرت مصادر عبرية، اليوم، أنه لأول مرة وحدة دوفديفان "المستعربين" تقتحم قبر يوسف بزى مدنى بمساندة قوات كبيرة من الجيش، والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.