استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي حاول دخول القدس

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، وأصيب أخر برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل الخليج 365، إن شابين فلسطينيين وصلا قسم الطوارئ إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما، قرب بيت لحم، فارق أحدهم الحياة بعد دقائق.

وأضاف البيان، أن الشهيد يدعى عبد الله غيث (16 عاما ) من سكان مخيم الفوار قرب الخليل (جنوب)، أصيب برصاص حي اخترق قلبه ورئته.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المصاب الثاني يبلغ من العمر (21عاما)، أصيب بالرصاص الحي في البطن، ما يزال في غرفة العمليات.

Advertisements

وقال شهود عيان لمراسل الخليج 365 إن شابيين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي بينما كان يحاولان اجتياز الجدار الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 40 عاماً من الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان بدون الحصول على تصاريح خاصة.

وعادة ما يشهد الجدار الفاصل محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، لأداء الصلاة في المدينة المقدسة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.