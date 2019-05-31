المواقف العربية في قمة مكة الطارئة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة على تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية. وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خلال القمة على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية: العرب لا يبادرون غيرهم بالعداوة لكن لا يقبلون الضيم أبو الغيط: الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا تجاوزت الخطوط الحمراء أبو الغيط: تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة تصعيد خطر أبو الغيط: أمن الخليج من أمن العرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أمن الخليج مرتبط عضويًا بالأمن القومي لمصر السيسي: العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وما زالوا دعاة سلام واستقرار السيسي: اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات السيسي: ينبغي ردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج السيسي: ينبغي تدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهة التهديدات الإرهابية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: نقف مع الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم وأمنهم الملك عبدالله الثاني: القمة العربية تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا الملك عبدالله الثاني: التحديات تستدعي منا توحيد الجهود وتنسيق المواقف Advertisements الرئيس العراقي برهم صالح: أمن السعودية من أمن العراق صالح: نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر صالح: أي استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: انعقاد القمة العربية يعبر عن خطورة ما نتعرض له اليوم

الشيخ صباح: نشهد بقلق التصعيد في منطقة الخليج الشيخ صباح: نشعر بتخوف كبير أن يضيف التصعيد الذي تواجهه منطقتنا جرحًا إلى جروحنا الشيخ صباح: مسيرة السلام في الشرق الأوسط تعاني جمودًا وتشهد تراجعًا على مستوى اهتمام العالم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ندين الاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية بالسعودية والخليج

عباس: لا نقبل تهديد أي دولة عربية من أي جهة كانت عباس: أمن فلسطين جزء من الأمن القومي العربي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز: تحديات أمنية كبيرة تواجه الأمة العربية محمد ولد عبدالعزيز: ثمة تدخلات خارجية من خلال تسليح جماعات أدت لدمار وحروب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: تونس تجدد إدانتها لاستهداف السفن قرب المياه الإماراتية السبسي: لا شيء يبرر التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة وتقويض الأمن الداخلي فيها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المواقف العربية في قمة مكة الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.