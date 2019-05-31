انت الان تتابع السبسي بقمة مكة: لن ننجر إلى التوتر على حساب شعوبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس تونس
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا معمقا للتحديات التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي؛ بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها؛ حفاظا على أمن واستقرار البلدان العربية. وأضاف السبسي -في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، بصفته رئيس القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي- أن انعقاد القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة يعكس الاهتمام الخاص للملكة العربية السعودية بالقضايا العربية ودورها في خدمة كافة القضايا العربية.
وتابع: كما تجسد عمق روابط الأخوة والترابط التي تجمع الدول العربية والتشاور فيما بينها حول كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية. وقال إنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات وقضايا مزمنة، وما تتحمله البلدان العربية من كلفة عالية على المستويات الأمنية والاجتماعية والتنموية؛
وتابع: كما تجسد عمق روابط الأخوة والترابط التي تجمع الدول العربية والتشاور فيما بينها حول كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.
وقال إنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات وقضايا مزمنة، وما تتحمله البلدان العربية من كلفة عالية على المستويات الأمنية والاجتماعية والتنموية؛ فإنه من غير المقبول أن تنجر نحو فصول جديدة من التوتر وعدم الاستقرار على حساب حق الشعوب في العيش الكريم.
وأوضح أن أولويات الدول العربية ستظل ممثلة في مواصلة الجهود لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار وتسوية قضايانا الرئيسة في مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل لها وفقا للمرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وكذلك بالنسبة إلى بقية الأزمات والقضايا الأخرى في المنطقة.
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