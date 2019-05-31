بالصور.. الكشف عن أفضل "يخوت" في العالم

في احتفالية كبيرة بالعاصمة الإنجليزية لندن، أعلنت المنظمة الإعلامية الدولية للقوارب عن أسماء اليخوت والقوارب الفائزة بمسابقتها السنوية للأفضل خلال عام 2019.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن منظمة Boat International Media التي تصنف يخوت العالم سواء كانت بمحرك أو شراعية، اختارت يخت Dar لجائزة أفضل يخت في العالم لعام 2019، وهو يخت فاره يصل طوله لـ 90 مترا، وتصل تكلفته لـ 137 مليون جنيه إسترليني.

وحصد اليخت الشراعي "اللؤلؤة السوداء" جائزة أفضل يخت شراعي في العالم لعام 2019، وهو قادر على الإبحار حول العالم دون الحاجة لمحرك، ويصل طوله لـ 106.7 متر.

وحصد يخت Rosehearty جائزة أفضل رحلة في العالم على متن يخت، بعد قيامه برحلة ملحمية وصل بها للقارة القطبية المتجمدة، ومر خلالها بعدد من الجزر النائية.

وذهبت جائزة أفضل يخت تم ترميمه إلى "هايدا" Haida، وهو يخت صنع في عام 1929، ونجح ملاكه في ترميمه خلال 17 شهرا، باستبدال 90% من الحديد الذي صنع به ووضع قطع جديدة بديلة عن التي تآكلت من الصدأ.