أبو الغيط: وجّهنا رسالةً حازمة تجاه التدخلات الإيرانيّة

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مكة: أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمن منطقة الخليج، جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف وأمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أنه تمّ التأكيد على تضامن الدول العربية مع دول الخليج مشيراً إلى أن المشاركة في القمة العربية كان عالي المستوى.

وقال أبو الغيط في المؤتمر "وجّهنا رسالةً حازمة تجاه التدخلات الإيرانيّة في المنطقة وهجمات الميليشيات التابعة لها".

وأضاف لقد طالب كثير من الرؤساء وضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تُكرر أن قواتها لردع النظام الإيراني وليس للحرب.

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وكان البيان الختامي الصادر عن القمة العربية قد أكد على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية مشدداً على تمسك الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية.

وندد البيان الختامي بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا مؤكداً على إدانة الدول العربية لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وتدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها كما أدانت الدول العربية إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خلال القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وطالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالقمة العربية المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياتهِ إزاءَ ما تُشَكلهُ الممارساتُ الإيرانية ورعايتها للأنشطةِ الإرهابيةِ في المنطقةِ والعالم، من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافةِ الوسائلِ لردعِ هذا النظامِ، والحدِ من نزعتهِ التوسعية.