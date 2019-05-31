شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى: على إيران الكف عن دعم الإرهاب بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزيانى اليوم الجمعة إيران بالكف عن دعم الأعمال الإرهابية فى المنطقة، وتحسين علاقات الجوار مع الدول العربية.

وقال الزياني - في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام القمتين العربية والخليجية الطارئتين بمكة المكرمة - إن هناك تشديدا بأن الدول العربية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي لديهما رغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران - قبل ذلك - أن تكف عن دعم الأعمال الإرهابية في الدول العربية وتحسن الجوار مع الدول العربية.

وأكد الزياني وجود تأييد كبير من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لموقف المملكة العربية السعودية إزاء تعرضها للهجوم الإرهابي على محطات نفط بها، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية قبالة سواحلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين مجلس التعاون الخليجى: على إيران الكف عن دعم الإرهاب بالدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.