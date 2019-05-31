انت الان تتابع الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الملك سلمان
هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، إذ حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي
ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، إذ حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي.
وعقب ذلك حرص الرئيس السيسي على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الاستقبال في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.