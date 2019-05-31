القمة العربية تدين سلوك إيران وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس وفد الدولة إلى قمة قادة الدول العربية الطارئة في مكة المكرمة

محمد بن زايد: ظروف المنطقة تضعنا أمام مسؤولية تاريخية



ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد الدولة إلى قمة قادة ورؤساء الدول العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وتعقد القمة في مكة المكرمة للتشاور والتنسيق وتوحيد المواقف بشأن التحديات وتطورات الأوضاع الدقيقة التي تشهدها المنطقة العربية وتداعياتها على أمنها واستقرارها.

ويضم وفد الدولة المرافق لسموه إلى القمة كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة انعقاد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة - أن الظروف المعقَّدة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجهها، تضع الدول العربية أمام مسؤولية تاريخية من أجل بناء موقف عربي فاعل وموحَّد للتعامل مع هذه التحديات والمخاطر؛ بما يصون سيادة العرب وأمنهم ومصالحهم العليا، ويتصدَّى لمحاولات التدخل في شؤونهم، ويضمن حق الشعوب العربية في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف سموه أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى عقد هذه القمة عبَّرت عن وعي عميق بحساسية التطورات في المنطقة وخطورتها وجسدت الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة في العمل من أجل لمِّ الشمل العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في ظل بيئة إقليمية ودولية مليئة بالتهديدات ومصادر عدم الاستقرار.

ونقل سموه إلى خادم الحرمين الشريفين والقادة العرب المشاركين في القمة، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعمه الكبير والمطلق لجهودهم وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوَّة من القمة لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تقوية هذا العمل وتعزيزه ودفعه إلى الأمام في المجالات المختلفة، مشيراً سموه إلى أن البعد العربي يمثل بعداً أصيلاً وجوهرياً في سياستها الخارجية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مدافعاً عن القضايا العربية وله مواقفه التاريخية المشهودة في ذلك.

وأشار سموه إلى أن انعقاد القمة العربية في مكة المكرمة يكسبها رمزية خاصة لما تمثله مكة من رمز لتضامن العرب وتعاونهم ووحدتهم، متمنياً أن تكون هذه القمة منطلقاً لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك أكثر قوةً وقدرةً على التجاوب الفاعل والواعي مع التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الإدراك المتنامي على الساحة العربية لحقيقة أن التهديدات تستهدف الجميع من دون استثناء، وأن التعامل معها يجب أن يكون من خلال تعزيز وتفعيل الأمن الجماعي العربي بمفهومه الشامل.

وقال سموه إنه على الرغم من أن استقرار المنطقة العربية يمثل مصلحة عالمية لما للمنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى العالم كله سواء على المستويات الاقتصادية أو السياسية أو الجغرافية أو الدينية أو غيرها، فإن المسؤولية الكبرى عن ضمان أمن المنطقة واستقرارها تقع على كاهل العرب أنفسهم في المقام الأول، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة للقمة العربية في مكة المكرمة من حيث توقيتها ومكانها والرسالة التي تنطوي عليها. (وام)



شددوا على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

القادة العرب يتمسكون بأمن الخليج

Advertisements



اختتمت أعمال القمة العربية الطارئة، ليل الخميس، في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. واستقبل خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قادة ورؤساء وفود الدول العربية لدى وصولهم. وأجمع قادة الدول العربية خلال القمة، على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، كما استنكروا استهداف المنشآت النفطية في السعودية وناقلات النفط قبالة الإمارات، في حين شددوا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن القمة العربية تعكس الاهتمام الخاص للسعودية بالقضايا العربية ودورها الرائد في خدمتها كما تجسد عمق الروابط الأخوية والتضامن التي تجمع الدول العربية وتقيم الدليل على ما يحدونا من حرص مشترك على التشاور فيما بيننا حول كل ما من شأنه تعزيز مناعة البلدان العربية وخدمة مصالحها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال: «إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تطورات خطيرة ومتلاحقة تتطلب تقييماً مشتركاً ومعمقاً للتحديات ولمسار وأشكال التهديد التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها وتطويق آثارها واحتوائها حفاظاً على أمن واستقرار بلداننا وفي ظل ما تعانيه منطقتنا العربية من أزمات وقضايا مزمنة». ودان الرئيس التونسي استهداف المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية واستهداف السفن بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً: «بقدر إدراكنا لاختلاف التوجهات وتقاطع المصالح، فإن ذلك لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أي سلوكيات من شأنها تقويض استقرار المنطقة وزيادة منسوب الاستحقاق والتوتر فيها وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر».

وشدد على أن الأمن القومي الجماعي كُل لا يتجزأ مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل البلدان الخليجية والبلدان العربية أحد أهم مقومات الأمن والاستقرار في عموم المنطقة العربية وفي العالم.

وطالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بالقمة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحد من نزعته التوسعية. وقال: إنه في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. فإننا نواجه اليوم تهديداً لأمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً تجاريةً بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستهدفت أيضاً محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وأكد أنه أمرٌ ليس بالجديد على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها.

وشدد «على أنه بالرغم من مكائد النظام الإيراني وأعماله الإرهابية التي يمارسها مباشرةً أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمنِ العربي ومسيرة التنمية في بلادنا العربية، إلا أن دولنا وشعوبنا استطاعت أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدماً في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي»، وقال «إن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم».

وأكد أن «يد المملكة ستظلُ دائماً ممدودة للتعاونِ والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.

وقال: «علينا جميعاً السعي لجعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم». وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية.

وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمة أكد فيها أن قادة وممثلي الدول العربية يقفون في بقعة مباركة في أيام مباركة متّحدي الكلمة والإرادة كبنيان مرصوص باعثين رسالة للعالم أن العرب كما هم عبر التاريخ لا يبدأون بالعداوة ولا يبتغون سوى حسن الجوار والتعايش مع مختلف الأمم والشعوب غير أن العرب لا يقبلون الضيم ولا يقرون أبداً تحت أي ظرف أن يمس أمنهم أو تهدد مصالحهم وأن تعيش شعوبهم من المحيط الى الخليج تحت الخوف أو الترهيب أو الابتزاز.

وقال: «نتحدث اليوم بصوت واحد ونرجو أن يكون مسموعاً للجميع ومفهوماً من الجميع رافضين النيل من هذه المنطقة وتهديد شعوبها أو تعريض مقدراتهم للخطر»، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ وسلسلة واحدة متصلة تستمد قوتها من ترابط علاقاتها وأن أي طرف يغفل عن هذه الحقيقة يوقع نفسة بإساءة التقدير مما يقوده إلى التورط وجلب الخراب إلى بلده قبل الآخرين.

وأكد أبو الغيط، أن تهديد الأمن الملاحي والممرات البحرية وطرق التجارة يمثل تصعيداً خطيراً، حيث تضامن العالم كله برفضه والتنديد به بل وضمان عدم تكراره أو تهديد المقدرات الاقتصادية وموارد الطاقة بواسطة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تجاوزت كل الخطوط الحمر.

وأضاف أن أمن الخليج من أمن العرب جميعاً إذ أثبتت التطورات في الأسابيع الأخيرة أن الترويع والابتزاز وابتداع تكتيكات الإرهاب يمثل سياسة خائبة عفى عليها الزمن ولم يعد العالم يقبل بها ويتسامح مع الدول التي تمارسها.

وقال: «إن خطر هذه المليشيات والعصابات الإيرانية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها قد فاق كل حد وما دخلت الميليشيات بلداً إلا أفسدته بصورة طائفية عبر بوابة نعرفها جميعاً، لقد أفسدت الميليشيات الحوثية كل تسوية وناورت وخادعت لكي تتحلل من كل التزام وأخذت الشعب اليمني رهينة لتنفيذ مخططاتها أو مخطط راعيها الإقليمي، والمحصلة هي خراب يدفع ثمنه الشعب اليمني، واليوم تمارس هذه العصابات ابتزازاً في مواجهه السعودية ولا تتورع في تهديد المقدسات بلا وازع من دين أو عرف أو خلق».

وألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمة أكد خلالها أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً وعضوياً بالأمن القومي المصري، مشدداً على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي. وأضاف أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، مؤكداً أن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر؛ فالعرب كانوا ولا يزالون دائماً دعاة سلام واستقرار، موضحاً رؤية مصر في كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وقال: إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة مؤخراً من جانب ميليشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمثل أعمالاً إرهابية صريحة، تتطلب موقفاً واضحاً من كل المجتمع الدولي لإدانتها والعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، مشدداً على أهمية تفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتهم الذاتية على مواجهته.

وأكد الرئيس المصري أن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية، وذلك بالتوازي مع التضامن الكامل مع الأشقاء في المملكة والإمارات، ودعمهم في مواجهة أي تهديدات للأراضي أو المنشآت أو المياه الإقليمية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي، تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة. وأكد أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال «لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن».

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام القمة، على وقوف بلاده مع أشقائها العرب في الدفاع عن مصالحهم وأمنهم، مشيراً إلى أن القمة العربية تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا. وأضاف ملك الأردن أن «التحديات تستدعي منا جميعاً توحيد الجهود وتنسيق المواقف». وقال إن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عاصمتها القدس الشرقية. وتابع، أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، ولا بد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا.

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أمن السعودية هو أمن العراق، مضيفاً: نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر. وقال إن أي استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية، مشدداً على أن «منطقتنا بحاجة لاحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن «انعقاد القمة العربية يعبر عن خطورة ما نتعرض له اليوم»، مضيفاً: «نشهد بقلق التصعيد في منطقة الخليج.. نشعر بتخوف كبير أن يضيف التصعيد الذي تواجهه منطقتنا جرحاً إلى جروحنا». وتابع: «مسيرة السلام في الشرق الأوسط تعاني جموداً.. وتشهد تراجعاً على مستوى اهتمام العالم».

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فأكد أن دولة فلسطين تدين الاعتداءات الأخيرة في منطقة الخليج، قائلاً: «نؤكد إدانتنا للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية بالسعودية والخليج». وتابع عباس: «لا نقبل التهديد لأي دولة عربية من أي جهة كانت»، كما اعتبر أن «أمن فلسطين جزء من الأمن القومي العربي»، وجدد رفضه للخطة الأمريكية للسلام.

وثمن القرارات العربية التي تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن فلسطين تؤكد عدم مشاركتها في ورشة العمل التي دعت إليها الإدارة الأمريكية في المنامة.

(وكالات)

أنور قرقاش: رسالة العرب من مكة واضحة وصريحة

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القمة الخليجية والعربية ترفض بالإجماع التدخلات الإيرانية.

وقال على «تويتر»: «اختتمت القمة الخليجية والعربية بنجاح باهر لقيادة خادم الحرمين الشريفين والدبلوماسية السعودية، العالم العربي وبالإجماع يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه، ويرسل رسالة عاقلة حازمة في ظروف إقليمية ودولية صعبة، رسالة العرب من مكة المكرمة واضحة وصريحة».