محمد بن زايد: قمم مكة تجمع الكلمة وتوحد الصف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى عقد القمم الثلاث في مكة، تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات في المنطقة.

وقال سموه على «تويتر»: «دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى عقد القمم الثلاث في مكة تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات في المنطقة وجسدت الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها».

وشدد سموه: «الإمارات كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك، وكل ما من شأنه إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة».

وكان سموه وصل إلى جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد الدولة إلى القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين تعقدان في مكة المكرمة.

ويرافق سموه إلى القمتين وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة والدكتور يوسف أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة، خلال هذه المرحلة الاستثنائية، وفي ظل تحديات جسيمة تشهدها المنطقة، يؤكد الدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ‏بما تمثله من عمق استراتيجي ‏لدول المنطقة والعالم الإسلامي وتعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة، وشعوبها وخدمة ‏قضاياهم ‏وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. وثمن سموه جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ومساعيها الخيرة ومبادراتها لتبني ودعم كل جهد وعمل عربي ودولي مشترك من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً.

وأعرب سموه عن أمله أن تكلل المساعي والجهود المخلصة للمملكة بالنجاح والتوفيق، وأن تخرج القمم الثلاث التي تستضيفها بما يلبي تطلعات الشعوب العربية والإسلامية إلى الاستقرار والسلام والأمن والتعايش، بجانب توحيد الرؤى والمواقف والعمل المشترك بين الدول في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة وتهدد بتقويض أسس وأركان الأمن القومي العربي.(وام)