الصين: الولايات المتحدة «تلعب بالنار» بشأن تايوان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بكين، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة «تلعب بالنار» بشأن تايوان بعد الخطوات الأمريكية الأخيرة بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً منها، وبينها مرور السفن الحربية عبر مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وون كيان، في مؤتمر صحفي شهري: إن «الولايات المتحدة لعبت بشكل متكرر مؤخراً الورقة التايوانية، في محاولة فاشلة لاستخدام تايوان لاحتواء الصين. هذه مجرد أمنيات لن تتحقق».

والأسبوع الماضي مرت سفينتان حربيتان في مضيق تايوان في ما وصفته البحرية الأمريكية بعبور روتيني مطابق للقانون الدولي. ولكن بكين احتجت على ذلك لدى واشنطن. كما غضبت الصين هذا الشهر من مصادقة الكونجرس الأمريكي على قانون يدعم تايوان، ولقاء تردد أنه عقد بين رئيس الأمن الوطني التايواني ديفيد لي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال المتحدث: «الولايات المتحدة تلعب بالنار من خلال سلسلة الخطوات التي قامت بها والتي تعوق بشكل خطير تطوير العلاقات بين البلدين وجيشيهما إضافة إلى تهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان».

من جهة أخرى، بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية في تايوان، أمس الخميس، تدريبات على التصدي لقوة غازية، في حين تعهد وزير الدفاع بحماية الجزيرة في مواجهة تهديدات عسكرية متصاعدة من قبل الصين. ونفذت طائرات مقاتلة ضربات وفتحت سفن حربية النار لتدمير رأس جسر للعدو، بينما شارك أكثر من 3000 جندي في تدريب بالذخيرة الحية في منطقة بينج تونج الجنوبية.

وقال وزير الدفاع ين تيه - فا، للصحفيين وهو يتابع التدريبات: «الحزب الشيوعي الصيني يواصل التوسع في قوته العسكرية دون التخلي عن فكرة استخدام القوة لغزو تايوان».(وكالات)