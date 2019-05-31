«إسرائيل» تكثف تهويد القدس بـ 800 وحدة استيطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة الاستيطان، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وسيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي «بسغات زئيف»، و345 وحدة في «راموت» في القدس الشرقية؛ حيث إن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.

وأفادت مسؤولة فلسطينية، بأن مستوطنين متطرفين، أدوا طقوساً تلمودية فوق الأراضي الزراعية في حي الطيرة غربي رام الله.

وقالت مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله مرام طوطح إن مستوطنين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في الأرض الواقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غربي رام الله، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في المكان، وأطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان.

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية، وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية بشدة للغطرسة «الإسرائيلية»، ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن اقتحام عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أرض فلسطينية تقع بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا غربي رام الله لتأدية طقوس تلودية، «اعتداء استفزازي يشكل تصعيداً خطيراً في عمليات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد البلدات، والمدن، والقرى والمخيمات الفلسطينية، بهدف السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان».

وحملت الوزارة في بيان، الحكومة «الإسرائيلية» برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، نتائج وتداعيات حرب المستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وبشكل خاص في المناطق المصنفة (ج). وجددت التأكيد «أن الدعم الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان، وتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وتخاذله في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار «2334»، يدفع ميليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال للتمادي في اعتداءاتها على شعبنا، وتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية».

وهدمت جرافات الاحتلال، قرية العراقيب غير المعترف بها للمرة ال145 على التوالي، وأوضح أهالي المنطقة أن شرطة الاحتلال اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.

وهدمت قوات الاحتلال، منشآت، في الأغوار الشمالية، وهدمت خيمتين سكنيتين.

واعتقلت قوات الاحتلال، سيدة مقدسية كما أصدرت 30 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري.

(وكالات)