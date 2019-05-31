الجيش الليبي يتقدم نحو طرابلس على جميع المحاور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، على بعد كيلومترات معدودة من مركز المدينة، بعد قتال عنيف مع الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق والجماعات الإرهابية.

وتشهد مختلف محاور وجبهات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح ل«العربية.نت»، إن الوحدات العسكرية حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيراً عن قلب المدينة، مشيراً إلى أن الجيش يتحرك وفقاً لخطة عسكرية مدروسة، تراعي بالدرجة الأولى حياة المدنيين وتحرص على حمايتهم، مضيفاً أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها وتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة المدعومة من الجماعات الإرهابية ومن الضباط الأتراك.

وكان الجيش قد تقدم في وقت سابق، في محور طريق مطار طرابلس الدولي، وسيطر على معسكر النقلية، بعد أن كبّد الميليشيات المسلّحة العديد من الخسائر، ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

من جهة أخرى ألقت قوة تابعة ل «غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة» القبض على متهم بارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء لتنظيم «داعش». وذكر مكتب الإعلام بالغرفة في إيجاز صحفي نشره صباح أمس الخميس أن «العملية جاءت تنفيذاً لأمر قبض صادر من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام». وأضافت الغرفة: «فور وصول أمر القبض، تم جمع المعلومات عن المدعو (فارس بالحاج) والمكنى(خطاب)، ومداهمته فجر الاثنين الماضي بمنطقة أبوقرين (120 كلم جنوب مصراتة) بالتعاون مع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى». وأكدت الغرفة القبض على المتهم وبرفقته عدد من الأشخاص «يشتبه بكونهم على علاقة به وبأعماله الإرهابية»، مشيرة إلى مصادرة أسلحة وذخائر ومستندات وجدت بمكان المداهمة، ومفيدة بنيتها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

إلى جانب ذلك، أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي شمال شرقي إن أمناس المتاخم للحدود الليبية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنه جرى التحفظ على قاذف صاروخي «آر بي جي 7»، و3 قذائف للقاذف صاروخي «آر بي جي 7»، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. إضافة إلى 3 خزنات وكمية من الذخيرة.

في أثناء ذلك، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجراً إفريقيّاً في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا.(وكالات)