شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 79 ألف سلة غذائية لليمنيين في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» ما يقارب 79 ألف سلة غذائية لسكان المناطق اليمنية المحررة خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها حوالي 600 ألف شخص؛ وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وشملت عملية التوزيع مناطق الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية وحيس وذوباب والمخا وموزع والوازعية إلى جانب محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن وحضرموت وتريم ورماه وثمود والمكلا وغيل باوزير والمناطق الشرقية، ومحافظة شبوة بمناطق دهر والطلح ورضوم وجردان وعرماء، وغيرها.( وام)

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