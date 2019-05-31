أبو الغيط بخصوص توجيه ضربة أمريكية لإيران: واشنطن تقول إنها ترسل قوات لمنع الحرب

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وأضاف أبو الغيط في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة، "هذه القمة غير العادية جاءت لنرسل رسالة واضحة وحازمة لكل من يتدخل في شأن الخليج أو يتعرض للإمارات والسعودية".
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وأدرف، "المطلوب أن تعيد إيران تقييم مواقفها على المستوى". مضيفا: "القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم".
وبخصوص توجيه ضربة أمريكية لإيران، قال أبو الغيط، "لا يجب استباق الأحداث أمريكا تقول إنها ترسل قوات لمنع الحرب".
وأدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" الحوثيين على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وكذلك تهديد أمن الخليج.
كما ندد البيان الختامي باستمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، ودعم إيران للميليشيات الحوثية، مانحا السعودية كل الحق في الدفاع عن أرضها".
وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
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