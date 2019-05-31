بومبيو: إيران استهدفت أسواق النفط في هجومها قبالة الإمارات

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واشنطن: أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس أنّ إيران كانت تُحاول رفع أسعار النّفط من خلال هجوم نُسب إليها استهدف ناقلاتٍ نفطيّة قبالة سواحل الإمارات.

ويأتي تصريح بومبيو غداة تصريح آخَر لجون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، في أبو ظبي، اعتبر فيه أنَّ من "شبه المؤكّد" أنّ إيران تقف وراء تخريب أربع سفن في 12 أيّار/مايو بما في ذلك ناقلتان سعوديّتان.

وقال بومبيو للمراسلين خلال مغادرته واشنطن متوجّهًا إلى برلين "نعم، لقد أصابَ السّفير بولتون. هذه كانت جهود من جانب الإيرانيّين لرفع أسعار النفط الخام في العالم".

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات إيران النفطيّة، بإطار حملة للردّ على دور طهران الإقليمي.

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ورفضت إيران بشدّة اتّهامات بولتون، قائلةً إنّ المسؤول المتشدّد هو من بين "دعاة الحرب" الذين لديهم "رغبات شرّيرة بالفوضى في المنطقة".

وجاءت هذه الاتّهامات، في وقتٍ عقدت السعوديّة قمّتَين عربيّة وخليجيّة طارئتين لحشد العالم في خطّ متشدّد ضدّ إيران.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات قنابل نوويّة وحاملة طائرات إلى المنطقة، متحدّثةً عن وجود تهديدات وشيكة مصدرها الجمهورية الإسلاميّة.

لكنّ ترمب قال في وقت لاحق إنّه لا يُريد الحرب، وإنّه منفتح على حوار مع إيران.