دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أخطر كمبيوتر في العالم: مُلغم بالفيروسات وتم بيعه بسعر خرافي

مع تطور التكنولوجيا، ترتفع أسعار الأجهزة الإلكترونية ومن ضمنها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفي المقابل تراجع أسعار الموديلات القديمة، إلا أن العكس حدث مع جهاز كمبيوتر قديم تم وصفه بأنه أخطر كمبيوتر في العالم.

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فقد ذكرت تقارير تقنية أن جهاز كمبيوتر محمول مصاب بـ 6 أنواع خطيرة من الفيروسات، تم بيعه مؤخرًا في إحدى المزادات في نيويورك بأكثر من 1.3 مليون دولار.

وقالت التقارير أن الكمبيوتر من نوع Samsung NC10 Netbook، ويعود تاريخ صنعه إلى عام 2008، حيث يعمل بنظام تشغيل Windows XP SP3.

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ورغم أن الجهاز قديم ولا يحمل أي مزايا كما أشارت التقارير، إلا أنه تم بيعه مقابل 1.345 مليون دولار في المزاد، وذلك بسبب احتوائه على 6 من أخطر فيروسات المعلوماتية في العالم.

حيث يحتوي الجهاز على فيروسات: ILOVEYOU و MyDoom و SoBig و WannaCry و DarkTequila و BlackEnergy، والتي تسببت في أضرار مادية بالغة قدرت قيمتها بحوالي 95 مليار دولار.

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وأضافت التقارير أن الكمبيوتر يتيح دراسة البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى أنه يسمح بتحليل هذه البرمجيات وطريقة عملها.المزيد:

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