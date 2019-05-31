مقتدى الصدر ي يدعو عبد المهدي للتدخل لإحتواء أزمة كركوك الأمنية

العراق/أمير السعدي/الخليج 365

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليل الخميس/الجمعة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التدخل لإحتواء ازمة محافظة كركوك شمالي البلاد، او منحه الحق في التصرف لـ"إنقاذ" المحافظة.

جاء ذلك في بيان للصدر اطلعت عليه الخليج 365، قال فيه إن "كركوك ضحية الفساد والصراع القومي، يا حكومة أما أن تتصرفي أو دعونا نتصرف".

ودعا الصدر إلى "إنقاد محافظة كركوك".

وتابع الصدر قائلا "محافظات الجنوب ترزخ في الفقر والفساد، ومحافظات الوسط قد انهكتها الصراعات والفساد، وأما محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار و(الموصل) فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد"، مخاطبا الجميع بالقول "اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الآوان".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر أمني عراقي، أن حصيلة قتلى سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك، شمالي البلاد، انتهت بـ4 قتلى و21 جريحًا.

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وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، للأناضول، إن "ستة تفجيرات أربعة منها بعبوات ناسفة واثنين منها بسيارتين مفخختين، ضربت مناطق متفرقة داخل مدينة كركوك".

وأوضح أن "التفجيرات الستة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص واصابة 21 شخص بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن "من بين الضحايا عناصر أمنية".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الساعة 21:00 ت.غ.

والخميس أيضًا، قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على قرويين جنوبي محافظة كركوك.



وزاد نشاط التنظيم مؤخرا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

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