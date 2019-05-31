خالد_البركة «أهلاويًا» لمدة خمس سنوات

أنهت إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر خالد البركة قادمًا من نادي الحزم.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّ البركة صاحب الـ28 عامًا، سيرتبط بالفريق وفق عقد لمدة خمس سنوات، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وتمَّ التوقيع بحضور عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز، ورئيس النادي الأهلي المكلف المهندس أحمد الصائغ.

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من جهته، قدَّم رئيس النادي الأهلي المكلف خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل، على تكفله بكامل قيمة صفقة خالد البركة لصفوف الفريق الأول، شاكرًا له هذا الدعم غير المستغرب، واستمراره في دعم النادي ماديًا ومعنويًا.

يذكر أنَّ رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، أصدر أمس الخميس، قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

واجتمع شرفيو النادي الأهلي على ترشيح الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، عضو شرف النادي لتولي الرئاسة في الموسم المقبل، إذ طالب المرشح الأهلاويين بالوقوف خلف الكيان ودعمه خلال الفترة الحرجة، كما بدأ العمل لانتداب بعض اللاعبين للفريق.

وأنهى الأهلي الموسم المنتهي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، واكتفى بالتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا.