صحيفة الخليج الإلكترونية ‏أنهت إدارة التعاون إجراءات التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو⁩ لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين حتى 2021م وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور رئيس التعاون محمد القاسم والمدرب ووكيل أعماله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي #سيرجيو يوقع لـ #التعاون لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.