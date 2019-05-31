شكرا لقرائتكم السبسي: أوضاع القمة تتطلب تقييماً مشتركاً للتحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 03:36

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية وما تشهده من تطورات خطيرة ومتلاحقة تتطلب تقييماً مشتركاً ومعمقاً للتحديات ولمسار وأشكال التهديد.



وقال السبسي في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة اليوم (الخميس)،: «سيظل توطيد مقومات أمنا القومي بكل أبعاده أولوية مطلقة في عملنا العربي المشترك وستواصل تونس من خلال رئاستها للقمة العربية جهودها من أجل الاسهام في تحقيق ذلك».

وأضاف: «أولوياتنا تظل مواصلة جهودنا لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار، وتسوية قضايانا الرئاسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، وكذلك بالنسبة إلى بقية الأزمات والقضايا الأخرى في المنطقة».

وأدان الرئيس التونسي استهداف المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية واستهداف السفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة .