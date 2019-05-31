شكرا لقرائتكم الرئيس السيسي: العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ ساعتين في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 03:54

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي لمصر، مؤكداً أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وإنهم كانوا وما زالوا دعاة سلام واستقرار.



وقال السيسي في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة اليوم (الخميس)،: «اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات»، مبيناً أن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية بالسعودية والخليج تمثل أعمالاً إرهابية صريحة و«ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج».

وشدد على ضرورة التعامل مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، قائلاً: «لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي دون معالجة أزمات دول المنطقة»، مؤكداً أهمية إيجاد حلول للأزمات في سورية وليبيا واليمن.