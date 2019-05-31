شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان للاغاثة يوزّع 30714 سلة رمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 20:18
أفاد مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، في بيان، أنه وزع 30 ألفا و714 سلة رمضانية هذا العام، كالآتي: محطات التوزيع: 51 محطة وزعت على كامل الاراضي اللبنانية، والمستفيدون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون.
المناطق التي تم التوزيع فيها: بيروت، مخيم البداوي، سعدنايل، بعلبك، سير الضنية، العيرونية، القرعون، تعنايل، الجية، كترمايا، الناعمة، بعاصير، المنية، طرابلس، حاصبيا وشبعا، صور، صيدا، الشوف، مجدل عنجر، عرسال، عرمون، عكار، مخيم عين الحلوة، مخيم نهر البارد، مخيم بعلبك، وادي خالد.
عدد العائلات المستفيدة من مشروع السلال من اللبنانيين: 12000 عائلة.
عدد العائلات المستفيدة من الفلسطينيين: 9000 عائلة.
عدد العائلات المستفيدة من السوريين: 9714 عائلة.
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