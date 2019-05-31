الملك سلمان يستقبل قادة الدول العربية في قصر الصفا

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محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 03:35

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، قادة الدول العربية في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة العربية الطارئة، التي دعا لها العاهل السعودي، حيث ستبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج، بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة العربية الطارئة، التي دعا لها العاهل السعودي، حيث ستبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج، بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، كما تركز على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.

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