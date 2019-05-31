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العاهل السعودي يستقبل قادة دول الخليج

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محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 03:35

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، قادة دول في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير .


يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة، التي إليها العاهل السعودي، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة اليوم، وقمة ثالثة إسلامية غداً (الجمعة).
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