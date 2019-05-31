شكرا لقرائتكم العاهل السعودي يستقبل قادة دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 03:35

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة، التي إليها العاهل السعودي، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة اليوم، وقمة ثالثة إسلامية غداً (الجمعة).