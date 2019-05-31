شكرا لقرائتكم ولي عهد أبو ظبي يصل إلى السعودية للمشاركة في «قمم مكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 00:41

وصل ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة اليوم (الخميس)، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .



وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل، وسفير الامارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.