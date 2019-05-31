شكرا لقرائتكم مصر تؤكد ضرورة الوقف الفوري لأي شكل من أشكال الدعم للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - الحياة | منذ 7 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 17:19

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس، ضرورة التوقف الفوري لأي دعم للإرهاب بأي شكل من الأشكال.



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جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وتترأسه السعودية ويضم في عضويته عدداً من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها مصر.

وشدد إدريس على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في القيام بمشاريع لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب، التصدي لأيديولوجيات وخطاب الإرهاب، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وعلى خلفية قيام بعض الدول بتقديم مساهمات طوعية إلى الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أشار المندوب الدائم إلى وجود هدف مشترك للمجتمع الدولي بصفة عامة وللأمم المتحدة بشكل خاص يتمثل في العمل على ضمان القضاء على الإرهاب وجميع أشكال الدعم الذي يُقدم إلى الإرهاب، سواء بالتمويل، أو التحريض، أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، أو إمداد الإرهابيين بالسلاح، إضافة إلى ضمان التنفيذ الكامل واحترام قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال المندوب الدائم في هذا السياق إن تقديم مساعدات طوعية إلى الأمم المتحدة، مع عدم التوقف عن دعم الإرهاب، لا يُعتبر كافياً لغسل أيدي أنظمة بعض الدول الداعمة للإرهاب ولن يمحو سجلها في دعم الإرهاب.