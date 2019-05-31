شكرا لقرائتكم سورية: توقيف مسؤول التفخيخ في "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 17:15

كُشف اليوم الخميس عن عملية امنية نفذتها قوات سورية الديموقراطية (قسد) رفقة قوات من التحالف الدولي نجحت خلالها في توقيف قيادي بارز في تنظيم "داعش" الارهابي في شمال شرق سورية. وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "قسد عمدت إلى تنفيذ عملية استخبارتية خلال الأيام القليلة الفائتة، تمكنت على إثرها من اعتقال مدير العلاقات الخارجية في "داعش" والمسؤول عن تنفيذ العمليات الانتحارية وزرع العبوات في منطقة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي". واضاف أن قوات التحالف الدولي عمد أمس الاربعاء إلى تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة في ريف الحسكة (شرق سورية)، واعتقلوا نحو 15 شخص من خلايا "داعش" في المنطقة.







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