ترامب يأسف لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 18:26

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.



وقال ترامب للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدا وكأن نتانياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع". وتابع "سيعودون للانتخابات. هذا مؤسف للغاية".

وقال ترامب للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدا وكأن نتانياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع". وتابع "سيعودون للانتخابات. هذا مؤسف للغاية".

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