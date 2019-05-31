شكرا لقرائتكم انتخابات جديدة في اسرائيل بعد فشل نتانياهو في تشكيل حكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 22:44

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واحدة من أكبر الهزائم في مسيرته السياسية الخميس بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي واختار بدلا من ذلك التوجه لانتخابات جديدة في إجراء غير مسبوق.



وسيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع مجدداً في 17 أيلول (سبتمبر) بعد خمسة أشهر فقط على انتخابات نيسان (ابريل) التي شهدت فوز نتانياهو وحلفائه اليمينيين والمتدينين بالغالبية.

ومع وصول عقارب الساعة منتصف ليل الاربعاء للموعد النهائي لتشكيل حكومة الائتلاف لم يتمكن نتانياهو من اقناع منافسه ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلبه جعل الخدمة العسكرية إلزامية لكل اليهود بمن فيهم المتدينين.

ودفع ذلك نتانياهو الى المضي قدما في خطته البديلة وحل البرلمان لخوض انتخابات جديدة، وهو ما تمت الموافقة عليه بعد انتهاء الموعد النهائي في الساعات الأولى من اليوم الخميس. وأتى التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست بعد جلسة صاخبة في البرلمان هتف خلالها أعضاء المعارضة: "العار.. العار".

وتفادى نتانياهو بذلك كابوس سيناريو قيام الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف نائب آخر تشكيل ائتلاف حكومي.

قال بعض المحللين ان عجز نتانياهو عن تشكيل ائتلاف أظهر أن فرص بقائه لفترة ولايته على قمة السياسة الإسرائيلية قد تضعف لأن المتنافسين يتوقعون سقوطه في المستقبل غير البعيد بسبب شبهات فساد تحيط به.

وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية ابراهام ديسكين إن "نتانياهو قوي للغاية ولا يستسلم بسهولة لكن ما يحدث بالتأكيد قد يشير الى بداية محتملة للنهاية ... سيقاتل، لكنه بالتاكيد لم يعد قويا كما كان في الماضي". في غضون أسابيع، تحول نتانياهو من الاحتفال بالنصر الى العمل وراء الكواليس بجهود مضنية ومتوترة لضمان استمراره في السلطة.

والرهان عالياً تماماً بالنسبة للرجل البالغ من العمر 69 عاماً في حين يسعى للحصول على الحصانة قبل احتمال توجيه تهم إليه بتلقي الرشى والاحتيال واساءة الائتمان في الأشهر المقبلة.

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ويتجه نتانياهو لأن يصبح رئيس الوزراء الذي بقي في السلطة لأطول فترة في إسرائيل في تموز (يوليو) القادم، متقدماً على ديفيد بن غوريون، أحد الآباء المؤسّسين لإسرائيل والذي بقي في منصبه أكثر من 13 عاماً.

اصطدمت جهود نتانياهو لتشكيل ائتلاف جديد بخلافه مع ليبرمان وحاجته للمقاعد الخمسة التي فاز بها حزبه "إسرائيل بيتنا".

ويريد ليبرمان إقرار قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكريّة إلزاميّة لليهود المتشدّدين. وهي قضيّةً بالغة الحساسيّة في إسرائيل تعارضها الأحزاب اليهوديّة المتشدّدة التي تشغل 16 مقعداً في البرلمان وأراد نتانياهو أن يشركها في ائتلافه.

والقى نتانياهو كامل اللوم على ليبرمان مدعيا أنه "لم يكن لديه نية للتوصل إلى اتفاق وأراد فقط إسقاط الحكومة". وقال "سنخوض حملة انتخابية واضحة وقوية وسنفوز".

في المقابل وصف ليبرمان موقفه بأنه مسألة مبدأ يتصل برفضه محاولات اليهود المتشدّدين فرض قيود دينيّة على المجتمع الإسرائيلي. وقال الخميس في مؤتمر صحافي إن "الموضوع بالنسبة له أيدلوجي. أريد دولة يهودية قومية ولا أريد دولة تسير على الاحكام الحاخامية"، معددا القضايا التي يخضع المجتمع الاسرائيلي فيها لمطالب هذه الاحزاب الدينية المتشددة.

واضاف ليبرمان: "نتانياهو يتهمني بانني السبب في فشل تشكيل الحكومة لكن نتانياهو حتى ليل أمس لم ينجح بالتوقيع على اي اتفاق مع اي حزب من الاحزاب الدينية أو مع حلفائه، وليس فقط معنا".

وقال تحالف المعارضة الرئيس "أزرق أبيض بقيادة الجنرال بيني غانتس "ان مشاكل نتانياهو القانونية كانت العقبة". وقال تحالف "أزرق أبيض" الذي يضم عدد من رؤساء الاركان السابقين إن الاتفاق مع الليكود سيكون ممكنا اذا سمح نتانياهو لشخص آخر من حزبه بتشكيل الحكومة.

وقال قادة التحالف إنهم لا يستطيعون الانضمام إلى حكومة يقودها نتانياهو بسبب مزاعم الفساد التي يواجهها في حين "يبحث عن شركاء راغبين في دعم تشريع يمنحه حصانة تمنعه من دخول السجن".