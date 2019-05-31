شكرا لقرائتكم ستة قتلى في هجوم على الكلية العسكرية في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 16:56

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرين في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" في غرب كابول.



وقال الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامورز في بيان إن "الانفجار وقع ظهرا بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم على حافة الطريق". وأضاف أن الانتحاري الذي وصل ماشيا "رصده شرطي فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه". وتابع: ",tr المعلومات الأولية قتل ستة أشخاص وجرح ستة آخرون".

ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في ساعة يغادر فيها عدد كبير من الطلاب المعهد.

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وتقوم هذه الأكاديمية العسكرية التي تاسست في 2005 بتأهيل كبار ضباط الجيش الأفغاني.

ويضم مبنى ملحق بالكلية قاعدة تخضع لإجراءات أمنية مشددة للعديد من جنود حلف شمال الأطلسي الذين يدربون الجنود الأفغان.

واستهدفت هجمات عديدة بقنابل يدوية أو مسلحون على دراجات نارية في الأسابيع الأخيرة رجال شرطة يعملون في العاصمة بينما تجري الولايات المتحدة وطالبان منذ أسابيع محادثات سلام.