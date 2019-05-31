شكرا لقرائتكم أوزبكستان تتسلّم 148 امرأة وطفلاً من عائلات "داعشية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القامشلي (سورية) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 16:54

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية أنّها سلّمت الأربعاء 148 امرأة وطفلاً أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم "داعش" لوفد قنصلي من أوزبكستان تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم.



وقال الناطق باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية كمال عاكف في القامشلي: "بناء على رغبة حكومة أوزبكستان (...) تم تسليمهم اليوم دفعة أولى من 148 شخصاً، هم 60 إمرأة و88 طفلاً، من أصل 311 اتفّق الطرفان عليهم.

وأوضح أنّ "نتيجة العدد الكبير، لا تتوفر إمكانية لنقلهم دفعة واحدة (...) وقد يتم خلال الايام المقبلة وفق الإمكانيات تسليم العدد الآخر".

ومن المفترض وفق قوله، أن يتم نقل هؤلاء عبر مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية ومنها إلى أوزبكستان.

وليس في عداد المرّحلين أي من عناصر تنظيم "داعش" الأوزبكيين المعتقلين في سجون المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية. وشُهدت حافلتين يطل من خلف نوافذهما أطفال، فيما رسمت نساء بسباباتهنّ إشارة التشهّد.

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وأشار عاكف إلى اتّصالات تجري مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لإجراء عمليات ترحيل شبيهة لأفراد من عائلات الجهاديين.

وتؤوي مخيّمات شمال شرقي سورية 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

ويُشكّل هؤلاء، وبينهم الكثير من مواطني دول شرق آسيا، عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية بتسلّم مواطنيها. وقد استلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل كازاخستان وكوسوفو، وأخرى بأعداد محدودة مثل السودان وفرنسا والولايات المتحدة.

وأعلنت كازاخستان في 10 أيار (مايو) أنّها استعادت 231 شخصاً بينهم 156 طفلاً. وفي الـ 20 من نيسان (أبريل)، أعلنت كوسوفو إعادة 110 من رعاياها من سورية في عملية غير مسبوقة في أوروبا من حيث حجمها.

وأعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سبباً لانتعاش تنظيم "داعش" مجدداً.

ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلّم رعاياها من عناصر التنظيم المتطرّف، طالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سورية.