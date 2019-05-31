شكرا لقرائتكم الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 17:22

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية.



وقال جينبينغ: «يولي الجانب الصيني اهتماماً بالغاً لعلاقاته الودية مع الدول الإسلامية، ويعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسراً مهماً للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي، ويحرص على العمل مع الدول الإسلامية يداً بيد على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتكثيف الحوار الحضاري، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي، ويسهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية».

وأعرب في برقية تلقها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بمناسبة عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرمة غداً (الجمعة)، عن التهنئة لعقد القمة وعن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامي التي تمثل رمزاً للتضامن بين الدول الإسلامية، وتقدم مساهمات مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاماً.