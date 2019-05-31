البيان الختامي لقمة مكة: السعودية لها حق الدفاع عن أرضها... والعراق يسجل اعتراضه

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وألقى البيان الختامي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد إدانة استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، "ندين استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية، وأيضا التدخل الإيراني في شؤون دولة البحرين الشقيقة".
وأردف، "يجب أن نقف في وجه أي تهديد إيراني لمصادر الطاقة أو الملاحة البحرية".
وشدد أبو الغيط أبو الغيط على ضرورة وقف التدخل الإيراني المتواصل في الأزمة السورية، منددا بما تقوم به طهران في الحرب السورية.
واختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقوله: "السعودية لديها كل الحق في الدفاع عن أرضها".
وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
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