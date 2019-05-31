اليمن.. "أنصار الله" تعلق على معرض صواريخها وطائراتها المسيرة في مكة

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، في تغريدتين على "تويتر": "شظايا أسلحة دافع بها الشعب اليمني عن نفسه قامت السعودية بتخصيص معرض لها على هامش مؤتمراتها التآمرية، لصرف الأنظار عن جرائمها الوحشية التي لا تستطيع أن تغطي عليها بألف معرض".
وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
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ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
وأضاف: "نشكر القائمين على هذا المعرض، أنتم أشعلتم العدوان على اليمن، فأوقفوا عدوانكم وجرائمكم تتوقف عمليات حق الرد".
وسخر عبد السلام، من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالقول: "بالنسبة لهادي... فكان الرفق به يقتضي وضعهُ جوار المعروضات وحالُهُ مدعاة عبرة لمن يوظفه لحروبه الأمريكية".
وتابع: "يكفي أنكم ادعيتم أن عدوانكم من أجل إعادته (هادي)، فإذا بكم تأتون به كأي زائر تعرضون عليه خيباتكم".
وتوعد عبد السلام، السعودية بالانتقام، قائلا: "إنّا من المجرمين منتقمون".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015 عمليات، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
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