انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

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السيسي في قمة مكة

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، إذ حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي

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