القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

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تستضيف مكة المكرمة، اليوم الخميس، قمة عربية طارئة، لمناقشة التوترات الأخيرة في الخليج العربي، بعد تصاعد التهديدات الإيرانية، والمخاوف من اندلاع حرب في المنطقة

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.

القمة الطارئة رقم 14 قمة اليوم التي تستضيفها مكة المكرمة هي القمة الطارئة رقم 14 في تاريخ القمم التي تعقدها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945. وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، في تقرير لها عن القمم الطارئة للجامعة العربية، إلى أن أول قمة عربية طارئة "قمة أنشاص" كانت قد عقدت في عهد الملك فاروق بمصر

القمة الطارئة رقم 14 قمة اليوم التي تستضيفها مكة المكرمة هي القمة الطارئة رقم 14 في تاريخ القمم التي تعقدها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945. وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، في تقرير لها عن القمم الطارئة للجامعة العربية، إلى أن أول قمة عربية طارئة "قمة أنشاص" كانت قد عقدت في عهد الملك فاروق بمصر عام 1946، وذلك بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا. وأضافت أن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة التي تعقد اليوم، ستكون هي الثانية التي تعقد في المملكة بعد قمة الرياض التي عقدت عام 1976. وكانت القمة الطارئة الثانية في تاريخ الجامعة في بيروت عام 1956، وتضيف "سبق" أن مصر استضافت قمة القاهرة الطارئة عام 1970، "فقمة الرياض الطارئة عام 1976، تلتها قمة فاس 1982، ثم قمة الدار البيضاء الطارئة عام 1985، وبعدها قمة عمّان الطارئة بالأردن عام 1987، ثم قمة الجزائر الطارئة عام 1988، تلتها مجددا قمة طارئة في الدار البيضاء بالمغرب عام 1989، فقمة بغداد الطارئة عام 1990، تلتها قمة القاهرة الطارئة في نفس العام 1990، وقمة أخرى مشابهة عام 2000، في حين تعقد القمة 14، اليوم 30 مايو 2019 بمكة المكرمة في السعودية". وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن مصر استضافت أكبر عدد من القمم العربية الطارئة بواقع 4 قمم، فيما جاءت المغرب في المرتبة الثانية باستضافة 3 قمم من هذا النوع، والسعودية الثالثة باستضافتها قمتين عربيتين طارئتين. دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم Advertisements الدول المشاركة الدول المشاركة وفقا لتقارير صحفية، تشهد القمة مشاركة 9 زعماء دول هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. وسيمثل السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في القمة الأولى بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. وفي السياق نفسه قررت 3 دول المشاركة في القمة بتمثيل رئيس وزراء وهم، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، ورئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي. قمتان ولقاءات ثنائية.. السيسي يطير إلى السعودية فيما سيمثل الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي محمد السادس بلاده في القمة، كما سيرأس مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي وفد بلاده في القمة. مواضيع ستناقشها القمة مواضيع ستناقشها القمة وجه العاهل السعودي الملك سلمان الدعوة لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في 18 مايو الجاري، وصاحبها دعوة لعقد قمة خليجية وإسلامية. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، إن القمة العربية ستناقش موضوع عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، واعتداء ميليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط في السعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. «التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة مبينًا أن هذا هو الموضوع الرئيسي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم في مكة المكرمة.

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