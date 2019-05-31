العلماء يكتشفون قفاز يستطيع التعرف على الأشياء

قضى الباحثون سنوات في محاولة لتعليم الروبوتات كيفية السيطرة على الأشياء المختلفة دون سحقها أو إسقاطها، والآن أصبح هذا ممكناَ بفضل القفازات الذكية الجديدة المزود بأجهزة الاستشعار.

وفي مقال نشرته مجلة Nature، تبادل فريق من علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كيفية استخدام القفاز لمساعدة الذكاء الاصطناعي على التعرف على الأشياء من خلال اللمس وحده، حيث يمكن أن تساعد هذه المعلومات الروبوتات على تحسين التعامل مع الأشياء وتساعد في تصميم الأطراف الاصطناعية.

القفاز الجديد STAG، هو قفاز بسيط مترابط ومزود بأكثر من 550 جهاز استشعار صغير، وجرب الباحثون STAG أثناء التعامل مع 26 قطعة مختلفة بما في ذلك كان المياه الغازية، المقص، كرة التنس، الملعقة والقلم والقدح، وجمعت أجهزة الاستشعار بيانات إشارة الضغط، والتي تم تفسيرها بواسطة شبكة عصبية.

وتنبأ النظام بهوية العناصر عند اللمس بمفردها بدقة تصل إلى 76%، وكان قادرًا على التنبؤ بوزن معظم العناصر في حدود 60 جرامًا.

وسمحت البيانات للباحثين برؤية كيف تعمل مناطق مختلفة من اليد معًا، فعندما يستخدم شخص ما المفصل الأوسط من السبابة، فنادرًا ما يستخدم إبهامه وهي معلومات مهمة لمساعدة الروبوتات في التعامل مع العناصر، وتساعد في تخصيص الأطراف الاصطناعية لمهام وأشياء محددة.