شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تحتفي بتنصيب رئيس وزراء الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم بإعادة تنصيب ناريندرا مودي رئيساً لوزراء الهند، حيث ازدانت واجهة المبنى الرئيسي للشركة بعلمي دولة الإمارات وجمهورية الهند وصور لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناريندرا مودي تعبيراً عن الروابط الوثيقة وعلاقات الصداقة والشراكة الراسخة بين الدولتين.
ويأتي ضمان أمن الطاقة الهندي على رأس أولويات دولة الإمارات؛ حيث تعد أدنوك شركة النفط والغاز الأجنبية الوحيدة حتى الآن التي تستثمر في برنامج احتياطي النفط الخام الهندي، كما أنها شريك رئيسي في مشروع لبناء واحدة من أكبر مجمعات تكرير النفط والبتروكيماويات في الهند، والتي سيتم إنشاؤها في راتناجيري بولاية ماهاراشترا.
وقال نفديب سينج سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة: «العلاقة الوثيقة بين رئيس وزرائنا وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ازدهرت في السنوات الأربع الأخيرة».
وأضاف «العالم بأكمله يرى ذلك اليوم في هذه الاحتفالية المتميزة بمناسبة إعادة انتخاب رئيس الوزراء لخمس سنوات إضافية». (وام)
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