تشديد الرقابة على المنشآت يحد من الأخطاء الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

ناقش الحضور في مجلس ”الخليج 365” الرمضاني الذي استضافه سلطان الخزرجي، بمنزله، في أبوظبي، موضوع الأخطاء الطبية، وأكد المشاركون على ضرورة عدم التهاون من الجهات المعنية في اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة تجاه المسؤولين عن الأخطاء الطبية، بكل أنواعها، وفي الوقت نفسه تتحمل إدارات المنشآت الطبية مسؤولية في هذا الجانب لجهة التعامل بشفافية مع الأخطاء التي تحدث والإبلاغ الفوري عنها للجهات الصحية ذات العلاقة.

طالب المشاركون في المجلس بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة للحد من الأخطاء والمضاعفات الطبية، وللتأكد من توفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمراجعين، كما طالبوا بضرورة وقف إجراء العمليات الجراحية في بعض مراكز جراحات اليوم الواحد، لعدم قدرتها على مواجهة أي مضاعفات محتملة، أو أي مضاعفات تحدث للمريض أثناء إجراء العملية، أو بعدها، ودعوا للتوسع في موضوع الرأي الطبي الآخر قبل إجراء العملية الجراحية، ما يسهم في الحد من المضاعفات والأخطاء.

و رحب سلطان الخزرجي بالحضور وقال: إن القيادة الرشيدة تولي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، وتعمل الدولة بالتعاون مع كل الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية الأجهزة الطبية، وجودة وكفاءة الكادر الطبي، الأمر الذي جعل الإمارات تحتل المركز الخامس عالمياً في جودة الخدمات الصحية.

وطالب الجهات المعنية بزيادة الرقابة وتشديد والتدقيق على المنشآت الصحية والمستشفيات من النواحي الفنية.

وأكد أحمد السراج، أن الأخطاء الطبية ليست قضية محلية، وإنما هي عالمية تحدث في أعرق وأفضل المراكز الطبية العالمية، وكلما زادت خبرة الكادر الطبي والتدريب الجيد والتدقيق كلما انخفضت نسبة الأخطاء. وأضاف: الأخطاء الطبية واردة وأغلبها شخصية يتحملها الطبيب، لكن إذا أخطأ الطبيب يجب عليه الاعتراف بخطئه.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد سليمان فرج كبير الوعاظ سابقاً في «الأوقاف»، أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والمضاعفات، حيث إن الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى حدوث الأخطاء يجب عدم التهاون فيها، وبشكل عام الأخطاء الطبية غير مقبولة.

من جانبه، أشار عبد الله الحاج، إلى أن الأخطاء الطبية متنوعة، وقد يكون من أسبابها المريض نفسه، قائلاً: مستوى الثقافة الصحية لدى المرضى هي أول العوامل التي تساعد على وقوع الأخطاء الطبية. وحذر عادل العبيدلي، من ظاهرة وصف وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، واللجوء للاستشارات الطبية من خلال بعض المواقع غير المعتمدة، التي تقوم بنشر معلومات طبية ومعلومات عن الأدوية، ولا نعرف مدى صحة تلك المعلومات العشوائية.

وطرح محمد سلطان قضية أخرى، وهي اختلاف آراء الأطباء في الحالة المرضية الواحدة، ويصل الأمر إلى اختلاف خطة العلاج وأنواع الأدوية، ما يجعل المريض في حيرة من أمره.

وأشار عبد الله النقبي، إلى أن بعض مراكز جراحات اليوم الواحد غير مؤهلة لإجراء العمليات الجراحية، لضعف إمكاناتها الفنية والطبية، وعدم قدرتها على مواجهة أي طارئ.

وقال علي مبارك القمزي: الأخطاء الطبية في بعض الأحيان ترتبط بكثرة انتشار مراكز جراحات اليوم الواحد التي يعتمد بعضها في الدرجة الأولى على الربح، وبالتالي تقوم تلك المراكز باستقطاب أطباء غير متخصصين، وبخبرات فنية أقل، ما يرفع من نسب حدوث الأخطاء والمضاعفات، والحديث عن الأخطاء الطبية يزيد من فقدان الثقة ببعض الأطباء، والمراكز التي يعملون فيها.

وأوضح أن هناك قضية ثانية وهي أن هناك من المرضى وبعد تشخيص حالته ووصف الدواء المناسب له من قبل الطبيب المعالج، يلجأ إلى المواقع الإلكترونية للتأكد من صحة تشخيص الطبيب.