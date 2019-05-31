227 مصلى وجامعاً لصلاة العيد في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيص 227 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة لصلاة عيد الفطر، منها 173 في مدينة الشارقة، و17 في المنطقة الوسطى، و37 في المنطقة الشرقية، وأكدت الدائرة على جاهزية جميع المصليات والجوامع، بالتعاون مع الجهات والدوائر المختصة بالإمارة. وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وتقام الصلاة عند الساعة (05:44 صباحاً) في مدينة الشارقة، ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:43 صباحاً) في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:41 صباحاً). وتتقدم دائرة الشؤون الإسلامية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، والمواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلين الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة.

أسماء مصليات وجوامع الشارقة