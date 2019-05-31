«كليفلاند كلينيك أبوظبي» ينجح في خفض مدة علاج السكتات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

نجح مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي في خفض مدة تلقي العلاج لمرضى السكتة الدماغية، بمدة لا تزيد على 35 دقيقة، وهو أقل من المعيار الذي حددته دائرة الصحة في أبوظبي على ألا يزيد على 60 دقيقة، فيما بلغ الوقت الفاصل بين وصول مرضى النوبات القلبية إلى المستشفى وحصولهم على العلاج 61 دقيقة، وهو أقل من المعيار العالمي الذي بلغ 90 دقيقة، ما يسهم في سرعة الشفاء وتجاوز مرحلة الخطر.

ووفق التقرير السنوي الذي أطلقه المستشفى أخيراً، تسلم ما يزيد على 130 ألف حجز لمواعيد اليوم نفسه، بنسبة زيادة وصلت إلى 33%، وسجلت طلبات صرف الأدوية من الصيدلية 841 ألفاً و676 طلباً بنسبة زيادة 18% على العام الذي قبله، فيما سجل برنامج الأورام الطبي بعد تفعيله 1000 زيارة لمرضى السرطان، وارتفع عدد زيارات اختصاصيي التغذية السريرية بنسبة 25%، ليصل إلى 18 ألفاً، وزيارات قسم العلاج وإعادة التأهيل 33 ألفاً، بارتفاع 23%، ومعدل الانتظار في قسم الطوارئ إلى 8 دقائق. وما زالت نسبة تعرض المرضى الداخليين للإصابة الناجمة عن حوادث السقوط، وعدوى مجرى الدم المنتقلة عبر القسطرة الوريدي، والتهابات المجاري البولية المرتبطة بالقسطرة، أقل من متوسط مؤشرات قاعدة البيانات الوطنية لجودة التمريض.

وأجرى المستشفى أول عملية عبر الجلد لاستبدال الصمام التاجي، وأول جراحة تنظيرية قليلة البضع لحجاج العين، كما أصبح أول مستشفى في الدولة يستخدم العلاج بالتبريد، لأخذ خزعة واستئصال أورام الرئة. وإقليمياً طرح المستشفى أول جراحة للقولون والمستقيم باستخدام الروبوت، وأول استخدام في الشرق الأوسط لدعامات SILK Vista المتطورة لتحويل مجرى الدم وعلاج تمدد الأوعية الدماغية.

ووقع المستشفى اتفاقات جديدة مع شركات التأمين التي وصل عددها إلى 14 شركة، ما عدا تأمين «ثقة».