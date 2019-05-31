رمضان «الداخلية»

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ابن الديرة

من المفارقات الفارقة أن وزارة الداخلية في الإمارات تحضر في شهر أو شهور رمضان المباركة حضوراً مدنياً وثقافياً لافتاً، فتنظم المجالس الرمضانية التي يقوم عليها فريق عمل متقدم بتوجيه مباشر من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نحو تحقيق رمزية طاغية ونفعية مرتفعة الجودة في آن معاً، وتتضح الرمزية أكثر ما تتضح حين تنظم مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في الوقت نفسه في الموضوع نفسه تحت الشعار نفسه في مختلف إمارات الدولة. هذا جهد مشكور حقاً وقد أتى ويؤتي أكله، حيث يدور نقاش نوعي بحضور متخصصين ومهتمين في العناوين المطروحة، وكل منها متصل اتصالاً وثيقاً بقضايا الوطن والمواطن والفكر. نعم أدت هذه المجالس وتؤدي دورها، والحق أنها أثرت إيجابياً على مجالس المواطنين في بيوتهم، فاستضافة المواطنين مجالس وزارة الداخلية أسهمت في «مأسسة» فكرة المجالس التقليدية في بيوت المواطنين، فأصبحت، من ناحيتها، تنظم مجالس تناقش مواضيع مختارة في حضور الصحافة ووسائل الإعلام.

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ومما نظمت وزارة الداخلية في شهر رمضان الجاري مجلس رمضاني في متحف «اللوفر» في أبوظبي، تناول قضية العلاقة بين الشرق والغرب، ومجلس آخر تناول موضوع التسامح في كنيسة سانت جوزيف في أبوظبي حضره سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفي الأفق القريب عزم على إطلاق مجالس لوزارة الداخلية في بيوت المقيمين المنتمين إلى الجاليات الكريمة التي تعيش في الإمارات، وطن الأخوة والصداقة والتعايش واحترام الاختلاف.

توازى ذلك الجهد وتزامن مع اختتام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، وتكريم الفائزين فيها، وهذه أيضاً يشرف عليها سمو الشيخ سيف، ويقوم عليها فريق عمل مخلص على رأسه العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام الجائزة، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، وقد ذهبت الجائزة خصوصاً في شهر رمضان هذا الذي نعيش أشواطاً بعيدة في عمر الإتقان والنجاح والإنجاز، حيث اتباع الخطوات العلمية نحو اكتشاف المرتلين المتفوقين والباحثين المجددين.

لا تبحث جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه عن مرتلين اعتياديين أو باحثين مما يوجد أو يتكرر هنا وهناك، فالتحدي هنا أكبر، والابتكار في إطار المحافظة على الثوابت هو ديدن الجائزة وانشغال واشتغال القائمين عليها.

تسهم هذه الجائزة، إلى ذلك، في ترسيخ مفاهيم الرحمة والتسامح والتعايش السلمي، وكذلك في نشر مفهوم وثيقة الأخوة الإنسانية بين شعوب العالم من خلال الأفلام القصيرة، نحو توجيه الناشئة للوسطية وروح الإسلام الحقيقية، الأمر الذي يقرب بين الأجيال وينهي مشكلة القطيعة بينها، خصوصاً لجهة فهم الإرث الإسلامي فهماً صحيحاً بعيداً عن أي مبالغة أو تشدد، فالإسلام هو الدين الخالد عبر الأزمنة، وهو الدين الذي يمتلك الإجابات المقنعة عن أسئلة الراهن وما يستجد.

وزير داخلية ينظر إلى الأمن باعتباره مفهوماً أو سؤالاً واحداً شاملاً وإن تعددت أجزاؤه، وينظر إلى الثقافة والفكر باعتبارهما الأفق الأرحب والأجمل المفتوح على المعرفة، وبالتالي، التطور، من جهة، ومن جهة مقابلة باعتبار الفكر والثقافي حاجز الصد الأول في حماية المجتمع وأمنه وقيمه.

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